Ярослава Магучих установила новый рекорд мира в прыжках в высоту

Украинская легкоатлетка, бронзовый призёр ОИ в Токио-2020 Ярослава Магучих установила новый рекорд мира в прыжках в высоту. На этапе «Бриллиантовой лиги» в Париже (Франция) спортсменке покорилась отметка в 2,10 метра. Предыдущее достижение Стефки Костадиновой (Болгария) продержалось 37 лет.

Второе место досталось австралийской спортсменке Николе Олислагерс (2,01 м), а замкнула тройку призёров Ангелина Топич из Сербии (1,98), которая установила национальный и личный рекорды одновременно.

Ранее на соревнованиях в Париже лучший результат сезона в мире в забеге на 800 м показал алжирский бегун Джамель Седжати. Он преодолел дистанцию за 1.41,56.

Этап «Бриллиантовой лиги» в Париже проходит за несколько недель до старта Олимпийских игр 2024 года. Соревнования по лёгкой атлетике пройдут в столице Франции с 1 по 11 августа.