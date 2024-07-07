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Губерниев отреагировал на мировой рекорд Ярославы Магучих

Губерниев отреагировал на мировой рекорд Ярославы Магучих
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Российский ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на мировой рекорд в прыжках в высоту украинской легкоатлетки, бронзового призёра ОИ в Токио-2020 Ярославы Магучих. На этапе «Бриллиантовой лиги» в Париже (Франция) спортсменке покорилась отметка в 2,10 метра. Предыдущее достижение Стефки Костадиновой (Болгария) продержалось 37 лет.

«Вот это да!!! Обалдеть!!!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Отметим, что Магучих стала лучшей спортсменкой по результатам выступлений украинских атлетов на ведущих международных соревнованиях в олимпийских видах программы по итогам 2023 года.

Ранее Магучих была номинирована на звание лучшей спортсменки 2023 года по версии World Athletics.

Напомним, этап «Бриллиантовой лиги» в Париже проходит за несколько недель до старта Олимпийских игр 2024 года. Соревнования по лёгкой атлетике пройдут в столице Франции с 1 по 11 августа.

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