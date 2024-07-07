Фаит Кипьегон установила новый рекорд мира в забеге на 1500 метров

Кенийская легкоатлетка, двукратная олимпийская чемпионка Фаит Кипьегон установила новый мировой рекорд в забеге на 1500 м. В рамках этапа «Бриллиантовой лиги» в Париже (Франция) спортсменка преодолела дистанцию за 3.49,04.

Второе место заняла австралийская бегунья Джессика Холл. Она пробежала 1500 м за 3.50,03 и установила личный рекорд и рекорд континента. Бронза турнира досталась британке Лоре Мьюр (3.53,79), которая тоже установила личный рекорд.

Ранее мировой рекорд в секторе прыжков в высоту установила украинская легкоатлетка, бронзовый призёр ОИ в Токио-2020 Ярослава Магучих. Спортсменке покорилась отметка в 2,10 метра. Предыдущее достижение Стефки Костадиновой (Болгария) продержалось 37 лет.