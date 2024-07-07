Этап «Бриллиантовой лиги» в Париже: результаты соревнований 7 июля

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Сегодня, 7 июля, в Париже (Франция) прошёл очередной этап «Бриллиантовой лиги». Победительницей забега на 400 метров у женщин стала доминиканская бегунья, двукратный серебряный призёр ОИ-2020 Марилейди Паулино. Она преодолела дистанцию за 49,20 секунды. Второе место заняла польская спортсменка Наталья Качмарек (49,82), а бронзовая награда досталась спортсменке из Бахрейна Сальве Эйд Насер (49,82).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с другими результатами соревнований во Франции:

«Бриллиантовая лига». Этап в Париже (Франция).

200 м. Мужчины. Финал

1. Александер Огандо (Доминиканская Республика) — 19,98 секунды.

2. Тарсис Орогот (Уганда) — 20,18.

3. Райан Зезе (Франция) — 20,46.

100 м. Женщины. Финал

1. Патриция Ван дер Векен (Люксембург) — 11,06.

2. Джина Мариам Басс Биттайе (Гамбия) – 11,09.

3. Ева Свобода (Польша) — 11,16.

110 м с/б. Мужчины. Финал

1. Саша Жоя (Франция) – 13,15.

2. Трей Каннингем (США) – 13,15.

3. Шунске Изумия (Япония) – 13,16.

Ранее в прыжках в высоту у женщин мировой рекорд установила украинская спортсменка Ярослава Магучих. Она достигла отметки в 2,10 метра.