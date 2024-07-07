Этап «Бриллиантовой лиги» в Париже: результаты соревнований 7 июля

Сегодня, 7 июля, в Париже (Франция) прошёл очередной этап «Бриллиантовой лиги». Победительницей забега на 400 метров у женщин стала доминиканская бегунья, двукратный серебряный призёр ОИ-2020 Марилейди Паулино. Она преодолела дистанцию за 49,20 секунды. Второе место заняла польская спортсменка Наталья Качмарек (49,82), а бронзовая награда досталась спортсменке из Бахрейна Сальве Эйд Насер (49,82).
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с другими результатами соревнований во Франции:
«Бриллиантовая лига». Этап в Париже (Франция).
200 м. Мужчины. Финал
1. Александер Огандо (Доминиканская Республика) — 19,98 секунды.
2. Тарсис Орогот (Уганда) — 20,18.
3. Райан Зезе (Франция) — 20,46.
100 м. Женщины. Финал
1. Патриция Ван дер Векен (Люксембург) — 11,06.
2. Джина Мариам Басс Биттайе (Гамбия) – 11,09.
3. Ева Свобода (Польша) — 11,16.
110 м с/б. Мужчины. Финал
1. Саша Жоя (Франция) – 13,15.
2. Трей Каннингем (США) – 13,15.
3. Шунске Изумия (Япония) – 13,16.
Ранее в прыжках в высоту у женщин мировой рекорд установила украинская спортсменка Ярослава Магучих. Она достигла отметки в 2,10 метра.