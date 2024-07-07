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Погачар сохранил лидерство после 9-го этапа «Тур де Франс», Власов опустился на 11-е место

Словенский велогонщик Тадей Погачар сохранил жёлтую майку лидера по итогам девяти этапов на «Тур де Франс». На финиш этапа в Труа лидер соревнований приехал 44-м.

Победителем же стал француз Энтони Тюржис, а российский велогонщик Александр Власов упал на одном из участков трассы и занял 25-е место. После этой осечки Власов выбыл из десятки сильнейших общего зачёта многодневки.

«Тур де Франс». Общий зачёт после восьмого этапа:

1. Тадей Погачар (Словения).

2. Ремко Эвенепул (Бельгия).

3. Йонас Вингегор (Дания).

4. Примож Роглич (Словения).

5. Хуан Аюсо (Испания).

6. Жоау Алмейда (Португалия).

...

11. Александр Власов (Россия).

Напомним, веломногодневка «Тур де Франс» проходит с 29 июня по 21 июля. Старт состоялся в итальянской Флоренции, а финиширует пелотон в Ницце (Франция). Всего запланирован 21 этап общей протяжённостью 3500 км.