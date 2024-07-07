Российские юниоры завоевали 25 медалей на ЧЕ по борьбе, 12 из них — золотые

Сборная России по спортивной борьбе до 20 лет завоевала 25 наград на чемпионате Европы в Нови-Саде (Сербия). В активе команды 12 золотых, 5 серебряных и 8 бронзовых медалей.

На высшую ступень пьедестала в соревнованиях по вольной борьбе поднялись Лев Павлов, Андрей Мидловец, Магомед Байтукаев, Саид Сайдулов, Ибрагим Кадиев, Мустафагаджи Малачдибиров и Хабиб Давудгаджиев. В греко-римской борьбе золото досталось Папику Джавадяну, Эрзу Закриеву и Грайру Оганесяну. В женской борьбе первенствовали Ольга Овчинникова и Алина Шевченко.

Ранее Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) приняла решение отказаться от поездки на Олимпийские игры в Париже в нейтральном статусе. ОИ-2024 пройдёт с 26 июля по 11 августа.