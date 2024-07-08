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Россиянка Бладцева стала второй на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте в Португалии

Россиянка Бладцева стала второй на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте в Португалии
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Прыгунья на батуте Анжела Бладцева завоевала серебряную медаль на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте в Португалии.

Россиянка заняла второе место с результатом 55,53 балла. Первое место заняла представительница Китая Линь Цяньци, которая показала результат 56,19. В тройку призёров вошла канадская прыгунья Софьян Метот (55,51). Россиянка Яна Лебедева заняла четвёртое место (55,17).

Напомним, в июне Бладцева завоевала золотую медаль на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте в швейцарском Аросе.

Отметим, ранее сообщалось, что МОК допустил Бладцеву до Олимпиады в Париже. Она стала единственной в своей дисциплине, кто может выступить на Играх, которые состоятся с 26 июля по 11 августа.

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