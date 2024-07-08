ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Магнус Карлсен не сыграет на третьем этапе Grand Chess Tour в Загребе

Магнус Карлсен не сыграет на третьем этапе Grand Chess Tour в Загребе
Аудио-версия:
Комментарии

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен не сыграет на третьем этапе Grand Chess Tour в Загребе, сообщили организаторы турнира.

«По неотложным семейным обстоятельствам гроссмейстер Магнус Карлсен, к сожалению, отказался от участия в предстоящем турнире в Загребе, и его заменит американский гроссмейстер Левон Аронян на этом турнире», — говорится в сообщении организации в соцсети Х (ранее Twitter).

Месяц назад гроссмейстер из Норвегии завоевал свой шестой чемпионский титул на Norway Chess. По итогам 10 туров на его счету было 17,5 очка, что на три больше, чем у серебряного призёра Хикару Накамуры.

Напомним, Карлсен четыре года подряд выигрывал турнир в Норвегии, прежде чем в прошлом году финишировал лишь шестым. Его первая победа пришлась на 2016 год.

Материалы по теме
У Магнуса Карлсена новая девушка. Как выглядит возлюбленная чемпиона?
Истории
У Магнуса Карлсена новая девушка. Как выглядит возлюбленная чемпиона?
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android