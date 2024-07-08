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«Смотрит только на меня». Погачар о возможном провале соперников на «Тур де Франс» — 2024

«Смотрит только на меня». Погачар о возможном провале соперников на «Тур де Франс» — 2024
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Словенский велогонщик Тадей Погачар заявил, что команда Visma-Lease a Bike с датским велогонщиком Йонасом Вингегором слишком обеспокоена им во время «Тур де Франс» — 2024, когда они могли бы уделить больше времени другим своим соперникам в жёлтой майке, таким как Примож Роглич.

«Висма» смотрит только на меня и недооценивает других, я думаю, они могут за это поплатиться. Для них это может быть дорого. Думаю, если бы не командные приказы, всё было бы иначе. У него (Вингегора) есть товарищи по команде в пелотоне, они думают только о моём руле, а не о Ремко или Приможе», — приводит слова Погачара Mundo Deportivo.

Напомним, веломногодневка «Тур де Франс» проходит с 29 июня по 21 июля. Старт состоялся в итальянской Флоренции, а финиширует пелотон в Ницце (Франция). Всего запланирован 21 этап общей протяжённостью 3500 км.

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