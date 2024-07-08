Алексей Сорокин покинул пост генерального директора оргкомитета Игр дружбы

Генеральный директор оргкомитета Всемирных игр дружбы Алексей Сорокин завил, что оставит занимаемую должность и сосредоточится на международном аспекте соревнований.

«Пост генерального директора покидаю, проект не покидаю. Принято совместное решение, что я сосредоточусь на международном аспекте Игр как крайне важном. Сейчас это самое важное. На этой неделе будет объявлено имя нового гендиректора», — приводит слова Сорокина «РИА Новости Спорт».

Сообщается, что в пятницу, 5 июля, у Сорокина был последний рабочий день. С понедельника к своим обязанностям приступает новый генеральный директор.

Первые в истории Всемирные игры дружбы изначально должны были пройти с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге. Летом появилась информация, что турнир могут перенести на 2025 год, по инициативе Международной ассоциации дружбы (IFA).