«Иногда нужно иметь яйца». Эвенепул раскритиковал тактику Вингегора на «Тур де Франс»-2024

Бельгийский велогонщик Ремко Эвенепул раскритиковал тактику гонки датского велогонщика Йонаса Вингегора на девятом этапе веломногодневки «Тур де Франс» — 2024 заявив, что понимает причины гоночной стратегии, но не может скрыть своего разочарования.

«Жалко, что Йонас не поехал с нами, гонка могла на этом закончиться. Это их тактика, мы ничего не можем сделать. Они будут играть от обороны, и мы должны это принять. Но это было странно. Мы были в тройке фаворитов и имели преимущество около 40 секунд. Если бы мы продолжили и соединились с ведущей группой, это было бы смертельно.

Думаю, что мы с Тадеем были недовольны этим, потому что, возможно, вопрос о подиуме Тура мог быть определён уже сегодня. Нужно принять тактику и гоночные ситуации, но иногда нужно иметь яйца, чтобы бегать. К сожалению, у Йонаса их сегодня не было», — приводит слова Эвенепула Mundo Deportivo.

Напомним, веломногодневка «Тур де Франс» проходит с 29 июня по 21 июля. Старт состоялся в итальянской Флоренции, а финиширует пелотон в Ницце (Франция). Всего запланирован 21 этап общей протяжённостью 3500 км.