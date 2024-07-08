«Лучше было подождать». Вингегор ответил Погачару и Эвенепулу на «Тур де Франс» — 2024

Датский велогонщик Йонас Вингегор ответил на критику командной тактики от словенского велогонщика Тадея Погачара бельгийского велогонщика Ремко Эвенепула после девятого этапа «Тур де Франс» — 2024.

«Мы не думали о том, чтобы отрываться, лучше было восстановить больше товарищей по команде на случай непредвиденных обстоятельств. Наша цель на этом этапе заключалась в том, чтобы не терять время, поэтому лучше было подождать. Но я доволен тем, что смог догнать и не потерял время в этот опасный для меня день», — приводит слова Вингегора Mundo Deportivo.

Ранее Ремко Эвенепул раскритиковал тактику Вингегора на веломногодневке этого года. Погачар также заявил, что команда Вингегора слишком сильно обеспокоена им во время «Тур де Франс» — 2024, когда они могли бы уделить больше времени другим своим соперникам.