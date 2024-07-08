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«Лучше было подождать». Вингегор ответил Погачару и Эвенепулу на «Тур де Франс» — 2024

«Лучше было подождать». Вингегор ответил Погачару и Эвенепулу на «Тур де Франс» — 2024
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Датский велогонщик Йонас Вингегор ответил на критику командной тактики от словенского велогонщика Тадея Погачара бельгийского велогонщика Ремко Эвенепула после девятого этапа «Тур де Франс» — 2024.

«Мы не думали о том, чтобы отрываться, лучше было восстановить больше товарищей по команде на случай непредвиденных обстоятельств. Наша цель на этом этапе заключалась в том, чтобы не терять время, поэтому лучше было подождать. Но я доволен тем, что смог догнать и не потерял время в этот опасный для меня день», — приводит слова Вингегора Mundo Deportivo.

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«Иногда нужно иметь яйца». Эвенепул раскритиковал тактику Вингегора на «Тур де Франс»

Ранее Ремко Эвенепул раскритиковал тактику Вингегора на веломногодневке этого года. Погачар также заявил, что команда Вингегора слишком сильно обеспокоена им во время «Тур де Франс» — 2024, когда они могли бы уделить больше времени другим своим соперникам.

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