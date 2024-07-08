Чемпион мира Данил Лысенко пропустит Кубок России из-за травмы

Российский легкоатлет, чемпион мира по прыжкам в высоту Данил Лысенко пропустит июльский Кубок России в Чебоксарах из-за травмы ноги.

«Мы решили пропустить Кубок России в Чебоксарах из-за того, что у меня имеются определённые проблемы со здоровьем. В конце июня на турнире в Брянске я был вынужден прекратить выступления из-за того, что сильно отбил ногу при отталкивании. Но это у меня давняя проблема, ничего страшного не случилось, просто случилось обострение. Сейчас я взял паузу в выступлениях, хотя тренироваться не прекратил, нахожусь на сборах в Новогорске и готовлюсь к чемпионату России», — приводит слова Лысенко ТАСС.

В ближайшее время спортсмен планирует пройти медицинское обследование. Лысенко 27 лет, он является победителем чемпионата мира в помещении (2018) и серебряным призёром ЧМ 2017 года.