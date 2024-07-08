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Победитель Кубка России в прыжках в длину получил тяжёлую травму ноги в последней попытке

Победитель Кубка России, прыгун в длину Артём Чермошанский, представляющий Москву, в последней попытке получил тяжёлую травму ноги.

В третьей попытке Чермошанский показал результат 8,03 м, который стал лучшим по итогам соревнований. При этом в последней шестой попытке он разбежался, пробежал по песку и очень неудачно прыгнул, травмировав колено.

Права на видео принадлежат Всероссийской федерации лёгкой атлетики.

«Чермошанский получил очень тяжёлую травму, сейчас его везут на скорой в больницу», — сообщила пресс-атташе Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Алла Глущенко.

Отметим, что вторым по итогам соревнований стал Данил Чечела (8,01), третьим — Юрий Ожгибесов (7,94).

Напомним, Кубок России проходит с 7 по 9 июля в Чебоксарах.