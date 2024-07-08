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Стали известны подробности о травме прыгуна в длину Чермошанского

Стали известны подробности о травме прыгуна в длину Чермошанского
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Стали известны подробности о травме прыгуна в длину Артёма Чермошанского из Москвы, который получил тяжёлую травму ноги на Кубке России. Он перенёс операцию, но избежал перелома.

«Операцию сделали, перелома нет. Вывих вправили. Конечно, сейчас большой вопрос по всем связкам. Мы пока ответить на него не можем, так как МРТ будет завтра. Артём безумно благодарен вам за поддержку. Спасибо каждому.

Спасибо лично от меня! Вы помогаете мне совсем не раскиснуть. Я в больнице вместе с мужем. Буду ночевать тут. На старт, конечно, я завтра не выйду. Прошу понять», — написала в телеграм‑канале супруга его жена, бегунья Елизавета Чермошанская.

Отметим, что сегодня, 8 июля, в рамках Кубка России Артём Чермошанский получил тяжёлую травму ноги в последней, шестой попытке.

При этом по итогам соревнований спортсмен показал лучший результат — 8,03 м.

Напомним, Кубок России проходит с 7 по 9 июля в Чебоксарах.

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