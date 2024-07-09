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Анна Вяхирева перешла во французский «Брест»

Анна Вяхирева перешла во французский «Брест»
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Российская гандболистка Анна Вяхирева стала игроком французского «Бреста», сообщается в соцсетях клуба.

Сумма трансфера составила € 170 тыс., что является рекордом женского гандбола. Контракт правой полусредней с клубом рассчитан на два года.

Предыдущим клубом Вяхиревой был норвежский «Вайперс», куда она перешла в 2022 году. В его составе россиянка стала чемпионом Норвегии (2023), взяла Кубок Норвегии (2023, 2024), а также выиграла Лигу чемпионов (2023).

В составе сборной России гандболистка завоевала золото Олимпиады 2016 года в Рио-де=Жанейро и стала серебряным призёром Игр-2020 в Токио.

Среди инициальных наград у Вяхиревой звание MVP «финала четырёх» Лиги чемпионов в сезоне-2023/2024, MVP чемпионата Европы – 2018 и Олимпийских игр – 2020.

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