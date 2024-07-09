Симона Байлз отреагировала на слова сокомандницы, раскритиковавшей состав на ОИ-2024

Американская гимнастка Симона Байлз отреагировала на слова партнёра по сборной США Микейлы Скиннер, которая раскритиковала состав на Олимпиаду-2024 по спортивной гимнастике за отсутствие «трудовой этики».

«Если говорить про всех, кроме Симоны, я чувствую, что их талант и глубина не такие сильные, как раньше. У девушек просто нет трудовой этики. И это тоже тяжело из-за SafeSport. Например, тренеры не могут достучаться до спортсменов и им приходится быть очень осторожными в своих словах. Что в некотором смысле действительно хорошо. Но в то же время, чтобы достичь того, чего ты хочешь в гимнастике, ты должен быть, как мне кажется, немного агрессивным и немного напряжённым», — сказала Скиннер.

Микейла в том числе говорит о некоммерческой организации, созданной для сокращения сексуального насилия над несовершеннолетними и спортсменами в олимпийских видах спорта США.

Позднее Байлз отреагировала на слова бывшей партнёрши по команде в своих социальных сетях.

«Не всем нужны микрофон и платформа», — написала она.

Позднее Скиннер заявила, что её слова растолковали неправильно.

«Многое из того, о чём я говорила, не всегда касалось нынешней команды, потому что я люблю и поддерживаю всех девушек. Я просто говорю, что всё было по-другому», — написала она в своих соцсетях.

Отметим, что на Олимпийские игры от сборной США поедут Симона Байлз, Микейла Скиннер, Ли Суни, Джейд Кэри, Джордан Чайлз и Хезли Ривера.