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В Аргентине арестовали двух игроков сборной Франции по регби из-за подозрений в насилии

В Аргентине арестовали двух игроков сборной Франции по регби из-за подозрений в насилии
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В Аргентине задержали двух игроков сборной Франции из‑за подозрений в сексуальном насилии. Соответствующую информацию сообщает агентство «Франс Пресс» со ссылкой на чиновника суда аргентинской провинции Мендоса Мартина Ауманду.

По информации источника, преступление могло произойти в ночь с 6 на 7 июля в одном из отелей центрально-западного региона Мендоса, где жили игроки. Подозреваемых приняли решение немедленно задержать.

Сборная Франции с 6 по 13 июля находится в южноамериканском турне. В нём французская команда уже успела одержать победу над аргентинцами (28:13), а 10 июля должна встретиться с уругвайцами в Монтевидео. 13 июля запланирована вторая встреча с командой Аргентины.

Напомним, в ходе тура сборной Франции ранее уже был отстранён от выступления игрок Мелвин Жамине. Он отметился расистскими высказываниями.

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