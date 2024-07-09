Президент Федерации регби Франции высказался по поводу обвинений двух игроков в насилии

Президент Федерации регби Франции (FFR) Флориан Гриль на пресс-конференции в Аргентине высказался об обвинении двух игроков сборной Франции в сексуальном насилии.

«Ведётся расследование. У нас ещё нет всех деталей, так как мы только что прибыли в Буэнос-Айрес. Если факты подтвердятся, наказание будет невероятно серьёзным. Но нам нужно подумать и о молодой женщине, с которой это случилось. Всё произошедшее противоположно всему, чем является регби, всему, что делает регби, всему, что строит регби. Сейчас мы должны позволить расследованию, которое необходимо, продолжаться», — приводит слова Гриля RMC Sport.

Также президент ФФР впервые назвал имена двух игроков, против которых возбуждено уголовное дело. Ими стали Оскар Жегу (21 год) и Уго Аураду (20 лет). Сейчас они находятся под стражей.

Напомним, ранее появилась информация, что преступление могло произойти в ночь с 6 на 7 июля в одном из отелей центрально-западного региона Мендоса, где жили игроки.