Французский регбист исключён из сборной из-за расизма

Французский регбист Мельвин Жамине исключён из национальной команды из-за расистской шутки. Об этом сообщил сайт Rugbyrama.

Инцидент произошёл после матча Аргентина — Франция, который завершился в пользу трёхцветных со счётом 28:13. После победы «Ле Блё» устроили вечеринку. По её итогам фулбэк команды опубликовал видео в социальных сетях. Там Жамине сообщил, что если встретит на улицах Аргентины араба, то ударит его головой. Ролик затем был удалён, а игрок принёс свои извинения. Он отметил, что понимает причины своего отстранения.

Мельвин Жамине выступает за РК «Тулон». В стане команды заявили, что начали внутреннее расследование. В то же время болельщики требуют запретить регбисту выступать за сборную Франции.