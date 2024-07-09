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Стали известны даты матча-реванша между Крамником и Жоспемом

Стали известны даты матча-реванша между Крамником и Жоспемом
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Стали известны даты матча-реванша между 14-м чемпионом мира по шахматам российским гроссмейстером Владимиром Крамником и мексиканским гроссмейстером Хосе Мартинесом, более известным как Жоспем. Информация об этом появилась на странице World Chess.

Матч пройдёт с 19 по 21 августа на платформе FIDE online arena.

Напомним, в первом поединке, который проходил в начале июня в Мадриде, победу со счётом 16,5:11,5 одержал Жоспем.

Впоследствии Крамник говорил о DDoS-атаке во время игры с мексиканцем, о проблемах с Chess.com, на котором играли гроссмейстеры, а также о потенциальном суде с сайтом.

Недавно экс-чемпион мира обратился в Федеральное бюро расследований США (ФБР) за помощью в расследовании этих атак, мешающих игре.

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