Игрока НФЛ отстранили от матчей после явки с повинной по факту избиения девушки

Игрока НФЛ Кэма Саттона отстранили от матчей после явки с повинной по факту избиения девушки, сообщает AP News. Защитнику «Питтсбург Стилерз» запретили выходить на поле в первых восьми матчах следующего сезона.

На игрока наложили санкции после того, как он сначала избил девушку в её доме, а затем почти месяц был в бегах. Происшествие случилось в марте этого года. Саттону были предъявлены обвинения в нанесении побоев. В рамках досудебного расследования он начал сотрудничать с прокуратурой. Теперь спортсмену предстоит пройти обследование на предмет психического здоровья.

Агентство уточнило, что заявление о возобновлении игровой деятельности Кэм Саттон сможет подать только 29 октября 2024 года. А контракт с «Питтсбург Стилерз» защитник подписал в июне.