«Это всё-таки 20-летние дети». Президент Федерации регби Франции — об обвинённых игроках

Президент Федерации регби Франции (FFR) Флориан Гриль на пресс-конференции в Аргентине высказался об обвинении двух игроков сборной Франции в сексуальном насилии.

— Вы связывались с властями?

— Мы находимся в контакте с местными властями. Мы также предупредили французские власти, потому что это потенциально очень важное дело. До этого уже было дело Мелвина Жамине (исключённого из команды за расистские высказывания. — Прим. «Чемпионата»).

— Где находятся два арестованных игрока?

— Они в полицейском участке. Один человек из делегации уже подошёл к ним и принёс поесть. Какими бы ни были факты, даже если нам надо думать о молодой женщине, это всё-таки 20-летние дети. Этот факт нужно также помнить, хотя мы должны знать, что произошло на самом деле. Мы ждём расследования, — приводит слова Гриля L'Équipe.

Напомним, ранее появилась информация, что два игрока — Оскар Жегу (21 год) и Уго Аураду (20 лет) — обвиняются в сексуальном насилии. Преступление могло произойти в ночь с 6 на 7 июля в одном из отелей центрально-западного региона Мендоса, где жили игроки.