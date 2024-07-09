Президент Федерации регби Франции высказался об обвинениях нескольких игроков команды

Президент Федерации регби Франции (FFR) Флориан Гриль сравнил исключение игрока Мельвина Жамине из сборной Франции за расистские высказывания и обвинение двух игроков в сексуальных домогательствах.

«Это драматично. Регби должно преображать людей. В случае с Мельвином есть доказанные факты, которые побудили нас принять немедленные решения об исключении. Что касается двух других игроков, мы ждём результаты расследования, чтобы сделать окончательные выводы. Но да, всё это катастрофа для регби. Спорт не должен это воплощать», — приводит слова Гриля L'Équipe.

Напомним, инцидент с Жамине произошёл после матча Аргентина — Франция, который завершился в пользу трёхцветных со счётом 28:13. По итогам игры было опубликовано видео, где Жамине сообщил, что если встретит на улицах Аргентины араба, то ударит его головой. Ролик затем был удалён, а игрок принёс свои извинения.

После этого появилась информация, что два игрока — Оскар Жегу (21 год) и Уго Аураду (20 лет) — обвиняются в сексуальном насилии. Преступление могло произойти в ночь с 6 на 7 июля в одном из отелей центрально-западного региона Мендоса, где жили игроки.