Лидер команды Red Bull дал комментарий о падении велогонщика Александра Власова

Лидер Red Bull — Bora-Hansgrohe Примоз Роглич прокомментировал падение и досрочное прекращение борьбу на многодневке «Тур де Франс» участника их команды российского велогонщика Александра Власова.

«Это большая потеря для нашей команды, которая теряет своего главного участника а в горах. Власов показал, насколько он силен, на всех гонках, которые мы проводили вместе. Учитывая скорость, с которой он упал, мы можем быть рады, что у него только перелом лодыжки, потому что могло быть и хуже», — приводит слова Роглича L'Équipe.

Напомним, веломногодневка «Тур де Франс» проходит с 29 июня по 21 июля. Старт состоялся в итальянской Флоренции, а финиширует пелотон в Ницце (Франция). Всего запланирован 21 этап общей протяжённостью 3500 км.

В июне Власов ранее отказался от участия в Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция), на которые был допущен. Александр объяснил это решение плотным графиком и тем, что профиль гонки на Играх не очень ему подходит.