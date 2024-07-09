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Журова считает, что Симоне Байлз можно посочувствовать из-за приёма таблеток

Журова считает, что Симоне Байлз можно посочувствовать из-за приёма таблеток
Светлана Журова
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Депутат Государственной думы Светлана Журова считает, что четырёхкратной олимпийской чемпионке по спортивной гимнастике Симоне Байлз нужно выразить сочувствие из-за приёма лекарств по необходимости.

«Байлз можно лишь посочувствовать, ведь таблетки она принимает не потому, что хочет добиться спортивного результата выше, чем у остальных. У неё с детства поставлен этот диагноз [синдром дефицита внимания и гиперактивности]. Но вопрос стоит так – надо ли допускать спортсменов с такими диагнозами, когда такие таблетки дают серьёзное преимущество им при подготовке? В том числе и с точки психологической поддержки. Наверное, врачи отчасти лукавят и девочка покалечена, ведь она не может выйти на старт без таблеток», — сказала Журова «РИА Новости Спорт».

Отметим, что на Олимпийские игры от сборной США поедут Симона Байлз, Микейла Скиннер, Ли Суни, Джейд Кэри, Джордан Чайлз и Хезли Ривера. Игры в Париже начнутся 26 июля.

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