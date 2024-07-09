Российский борец вольного стиля Мамедов принял от МОК приглашение на Олимпиаду-2024

Бронзовый призёр чемпионата мира – 2023 российский борец вольного стиля Шамиль Мамедов принял приглашение выступить на Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция) в нейтральном статусе, сообщает сайт Международного олимпийского комитета (МОК).

Этот факт примечателен тем, что напротив имён других российских борцов на сайте МОК указано, что они сначала приняли приглашения, а впоследствии их отклонили. Ранее сборные России по дзюдо и спортивной борьбе публично отказались от участия в Играх на условиях МОК.

Список россиян, которые подтвердили свою поездку в Париж, будет обновляться и не является окончательным.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Допущенным россиянам там будет строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях.