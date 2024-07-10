«Фанат турнира на всю жизнь». Звезда НФЛ Махоумс — о Евро

Квотербек команды «Канзас-Сити Чифс» Патрих Махоумс эмоционально отреагировал на матч Испания – Франция на чемпионате Европы по футболу 2024 года.

«Я знаю, что опоздал! Но просмотр Евро в Европе сделал меня фанатом этого турнира на всю жизнь!!» – написал Махоумс в своём аккаунте в Х (ранее Twitter).

Матч Испании и Франции завершился со счётом 2:1. У испанцев отличились Ламин Ямаль и Дани Ольмо. Единственный гол французов забил Рандаль Коло Муани.

«Канзас-Сити Чифс», за который играет американец Махоумс, выиграл Супербоул в 2024 году. Команда стала первой за 19 лет в американском футболе, которая подтвердила чемпионство прошлого сезона.

Махоумс считается одним из лучших игроков в американский футбол.