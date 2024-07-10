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«Безумный!» Звезда НФЛ Махоумс — о голе Ямаля

«Безумный!» Звезда НФЛ Махоумс — о голе Ямаля
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Квотербек команды «Канзас-Сити Чифс» Патрих Махоумс отреагировал на гол Ламина Ямаля в матче Испания – Франция на чемпионате Европы по футболу 2024 года.

«Гол был безумный!» – написал Махоумс с своём аккаунте в Х (ранее Twitter).

Матч Испании и Франции завершился со счётом 2:1. У испанцев отличились Ламин Ямаль и Дани Ольмо. Единственный гол французов забил Рандаль Коло Муани.

«Канзас-Сити Чифс», за который играет американец Махоумс, выиграл Супербоул в 2024 году. Команда стала первой за 19 лет в американском футболе, которая подтвердила чемпионство прошлого сезона.

28-летний Махоумс считается одним из лучших игроков в американский футбол, а также признаётся одним из величайших квотербеков в истории.

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