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Чемпионат России по регби обновил стиль к матчам плей-офф

Чемпионат России по регби обновил стиль к матчам плей-офф
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Накануне старта плей-офф PARI Чемпионата России по регби был разработан специальный пакет графики, который должен подчеркнуть важность и статусность этой стадии турнира. Он имеет значение как в спортивном, так и в маркетинговом плане. Над новым оформлением работала команда Федерации регби России (ФРР).

Фото: пресс-служба Федерации регби России

Логотип плей-офф выполнен в виде щита, который вручается чемпиону с 2023 года. Стиль начертания – слияние фирменного стиля чемпионата России и шрифта, использованного в оформлении трофея. Паттерн – графическая адаптация структуры особого типа железных метеоритов, отсылающая к тяжёлой работе и внутренней мощи игроков, не всегда заметной снаружи. Также обновлённый брендинг примерят все клубы турнира.

«В этом длинном сезоне мы делаем особый упор на матчи плей-офф: игры на выбывание пройдут на протяжении двух месяцев и станут настоящим украшением турнира. В 2023 году мы создали специальный трофей для чемпиона — щит, а в этом — разработали фирменный стиль для матчей на выбывание, таким образом, подчеркнув их важность. Кроме того, мы планируем реализовать ещё несколько специальных проектов, связанных с плей-офф: следите за обновлениями в наших социальных сетях и в городах клубов-участников турнира», — заявил Павел Фёдоров, генеральный директор — председатель правления ФРР.

Первые четвертьфинальные матчи плей-офф чемпионата страны состоятся 17 августа, а финал турнира пройдёт 6 октября.

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