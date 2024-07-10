Шахматист Непомнящий назвал команду, за которую болеет на Евро-2024

Российский шахматист Ян Непомнящий раскрыл, за кого болеет на чемпионате Европы по футболу 2024 года. Непомнящий выложил фотографию в своих соцсетях, на которой он позирует в футболке сборной Испании.

Фото: Из личного архива Непомнящего

«Вперёд, Фурия Роха!» – подписал снимок шахматист.

Вчера, 9 июля, на Евро-2024 прошёл первый полуфинальный матч с участием сборных Испании и Франции. Поединок завершился со счётом 2:1. У испанцев отличились Ламин Ямаль и Дани Ольмо. Единственный гол французов забил Рандаль Коло Муани.

33-летний Ян Непомнящий – дважды участник матчей за звание чемпиона мира (2021, 2023), чемпион Европы 2010 года. Двукратный чемпион России (2010 и 2020). Наряду с Василием Смысловым является одним из двух шахматистов в истории, которые побеждали в турнирах претендентов два раза подряд