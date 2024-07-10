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Глава ОКР Поздняков: нулевая терпимость к допингу — часть нашей новой спортивной культуры

Глава ОКР Поздняков: нулевая терпимость к допингу — часть нашей новой спортивной культуры
Станислав Поздняков
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Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что частью новой спортивной культуры в стране стала нетерпимость к употреблению допинга. Об этом спортивный функционер написал в своём телеграм-канале.

«Системная работа в антидопинговой сфере является одним из важнейших факторов для формирования максимально эффективных условий и возможностей спортивной подготовки. Особенно это касается юных поколений, нашего олимпийского резерва, который должен расти и совершенствоваться с чётким пониманием недопустимости применения запрещённых препаратов и участия в любого рода мошеннических схемах.

Нулевая терпимость к допингу — это часть нашей новой спортивной культуры, для создания которой мы совместно с нашими партнёрами прикладываем большие усилия», — написал Поздняков.

Напомним, ранее глава ОКР назвал теннисистов, которые желают принять участие в Олимпиаде-2024, «командой иноагентов».

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