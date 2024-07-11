«Я плакала несколько дней». Гандболистка Анна Вяхирева — о переходе в «Брест»

Российская гандболистка Анна Вяхирева поделилась эмоциями после перехода из норвежского «Вайперса» в «Брест» из Франции. Сумма трансфера составила € 170 тыс., что является рекордом женского гандбола. Контракт правой полусредней с французским клубом рассчитан на два года. За «Брест» выступает ещё одна россиянка, Валерия Маслова.

«На меня была возложена ответственность: либо уйти, либо поставить клуб в ужасное финансовое положение… Я плакала несколько дней. Переезд из Кристиансанда в Брест — это самое печальное. Мои девочки, мои подруги… Просто грустно.

Сначала я не могла в это поверить. Я думала, что всё ещё может сложиться по-другому, но когда поняла, что всё серьёзно, была в шоке.

Когда Питер (Гитмарк, председатель правления «Вайперса». — Прим. «Чемпионата») получил предложение из Бреста, он сказал моему агенту, что подождёт, чтобы увидеть суммы трансферов от других клубов, от которых у меня были предложения, потому что он не удовлетворён. Я чувствовала себя сувениром», — приводит слова Вяхиревой VG.

В составе «Вайперса» россиянка стала чемпионом Норвегии (2023), взяла Кубок Норвегии (2023, 2024), а также выиграла Лигу чемпионов (2023). Она покинула команду из-за тяжёлого финансового положения норвежского клуба.

В составе сборной России гандболистка завоевала золото Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро и стала серебряным призёром Игр-2020 в Токио.

Среди инициальных наград у Вяхиревой звание MVP «финала четырёх» Лиги чемпионов в сезоне-2023/2024, MVP чемпионата Европы – 2018 и Олимпийских игр – 2020.