Тренер французского «Бреста» назвал Анну Вяхиреву настоящим гением гандбола

Главный тренер французского гандбольного клуба «Брест» Рафаэль Тервель прокомментировал переход в его команду российской правой полусредней, олимпийской чемпионки Анны Вяхиревой.

«Трансфер Анны Вяхиревой завершает комплектование команды на сезон 2024/2025. Анна — выдающийся игрок, который принесёт нам очень много пользы, во-первых, с точки зрения опыта, а во-вторых, благодаря своей ловкости, скорости, дальновидности и универсальности, которые создадут нам новые тактические возможности. Так что с большим удовольствием ждём Анну, настоящего гения гандбола», — приводит слова тренера пресс-служба французского клуба.

Сумма трансфера из норвежского «Вайперса» составила € 170 тыс., что является рекордом мирового женского гандбола. Контракт правой полусредней с французским клубом рассчитан на два года. За «Брест» выступает ещё одна россиянка, Валерия Маслова.

В составе «Вайперса» россиянка стала двукратной чемпионкой Норвегии (2023, 2024), дважды взяла Кубок страны (2023, 2024), а также выиграла Лигу чемпионов (2023). Она покинула команду из-за тяжёлого финансового положения норвежского клуба.