«Уважение взаимно». Российский и американский борцы встретились в США

Российский борец олимпийский чемпион 2020 года Заурбек Сидаков приехал в гости к олимпийскому чемпиону 2012 года Джордану Барроузу. Фотографии тёплой встречи опубликовал в социальных сетях американский борец. Барроуз отметил, что борьба позволяет сохранить тёплые отношения между борцами в сложное время.

«Благодарен за отношения, которые мне дала борьба. Если вам когда-нибудь захочется взглянуть на человечество с другой стороны, расслабьтесь, соберитесь за столом и разделите хлеб с кем-нибудь из ваших соперников. Это священное место, где рассказываются истории и создаются воспоминания. Заурбек, моё уважение взаимно. В будущем желаю удачи чемпиону!» — написал Барроуз в социальных сетях.

Заурбек Сидаков и Джордан Барроуз Фото: из личного архива Джордана Барроуза

Фото: из личного архива Джордана Барроуза

Напомним, Заурбек Сидаков не оказался среди тех, кого МОК допустил на Олимпийские игры 2024 года в Париже в качестве нейтрального спортсмена.