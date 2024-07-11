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«Уважение взаимно». Российский и американский борцы встретились в США

«Уважение взаимно». Российский и американский борцы встретились в США
Заурбек Сидаков
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Российский борец олимпийский чемпион 2020 года Заурбек Сидаков приехал в гости к олимпийскому чемпиону 2012 года Джордану Барроузу. Фотографии тёплой встречи опубликовал в социальных сетях американский борец. Барроуз отметил, что борьба позволяет сохранить тёплые отношения между борцами в сложное время.

«Благодарен за отношения, которые мне дала борьба. Если вам когда-нибудь захочется взглянуть на человечество с другой стороны, расслабьтесь, соберитесь за столом и разделите хлеб с кем-нибудь из ваших соперников. Это священное место, где рассказываются истории и создаются воспоминания. Заурбек, моё уважение взаимно. В будущем желаю удачи чемпиону!» — написал Барроуз в социальных сетях.

Заурбек Сидаков и Джордан Барроуз

Заурбек Сидаков и Джордан Барроуз

Фото: из личного архива Джордана Барроуза

Фото: из личного архива Джордана Барроуза

Напомним, Заурбек Сидаков не оказался среди тех, кого МОК допустил на Олимпийские игры 2024 года в Париже в качестве нейтрального спортсмена.

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