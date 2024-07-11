«Больной скорее жив, чем мёртв». Шубенков — об Играх БРИКС

Российский легкоатлет чемпион мира 2015 года в беге на 110 м с/б Сергей Шубенков оценил прошедшие Игры БРИКС — 2024 в Казани.

– На Играх БРИКС одни спортсмены хвалили шикарную организацию, другие — жаловались на нехватку конкуренции и то, что Игры не стали полноценной заменой Олимпийским играм. Какие эмоции остались у вас после стартов?

– Всё, что вы перечислили, это всё правда. Если всё это сложить и дать общую оценку, то я бы сказал, что больной скорее жив, чем мёртв. Я склонен оценивать Игры положительно. Встретили нас и провели их очень хорошо, на достойном уровне. Конкуренции от гостей в нашем виде было не так много. В барьерном беге мы изначально планировали два забега, но остался один, после того как белорус не вышел на старт. Зато мы провели один большой и красивый финал. Все дорожки были заняты, было иностранное представительство. Молодой китаец пробился на третье место. Мне всё понравилось, кроме своего неудовлетворительного результата. Ещё я был на позитиве, потому что давно не было таких стартов, чтобы собралась вся сборная, нарядилась в красивую экипировку и единой командой куда-нибудь поехала выступить. То отстранение, то урезанный состав, то коронавирус», — приводит слова Шубенкова Metaratings.

Напомним, на Играх БРИКС Сергей Шубенков завоевал серебряную медаль (13,70).