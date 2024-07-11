Ян Непомнящий поделился ожиданиями от серии Grand Chess Tour, в которой принимает участие

Двукратный вице-чемпион мира российский гроссмейстер Ян Непомнящий поделился своими мыслями относительно турниров серии Grand Chess Tour.

— 7 результативных партий из 45, не маловато? С чем это связано, как считаешь?

— Конечно, мало. Хотя в целом классические турниры этой серии очень плотные, всего лишь семь результативных — это, конечно, рекорд.

— Какие у тебя цели и задачи были на турнир и насколько они выполнены? В каких турнирах серии ещё примешь участие?

— Цель была сыграть как можно лучше, бороться за победу. По качеству, мне кажется, играл довольно прилично, но преобразовать хорошую игру в выигранные партии не удалось. Еще играю в Хорватии, а также St Louis Rapid & Blitz и Кубок Синкфилда, — приводит слова Непомнящего «Шахматы +».