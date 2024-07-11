Ян Непомнящий рассказал о ЧМ по быстрым шахматам, где он сыграет в команде с Карлсеном

Двукратный вице-чемпион мира российский гроссмейстер Ян Непомнящий рассказал о предстоящем командном ЧМ по быстрым шахматам, который с 1 по 6 августа пройдёт в Астане (Казахстан).

— В который раз ты принимаешь участие в командном чемпионате мира по рапиду и блицу? По какому принципу сформирована ваша команда (WR Chess. — Прим. «Чемпионата»)? Насколько тебе интересен формат и является ли он достойной и вообще хоть какой-то альтернативой традиционному ЧМ? Насколько велика спортивная составляющая или это, скорее, развлекательное мероприятие?

— Во второй, так как он проводится во второй раз. Команда почти полностью та же, что и год назад, но вместо Со будет играть Магнус. Формат довольно необычный, но я в целом настолько люблю командные турниры, что вопрос формата для меня далеко не на первом месте. Если бороться за призовые места, то спортивная составляющая будет весомая. Однако командные турниры — отличное место, чтобы пообщаться с друзьями, так что каждый найдет для себя необходимый баланс спорта и развлечения, — приводит слова Непомнящего «Шахматы +».

Напомним, ранее стало известно, что 16-й чемпион мира, лидер мирового рейтинга норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен усилит действующих чемпионов — команду WR Chess, в составе которой и выступает российский шахматист Непомнящий.