Спортсменам из России, которые не получат допуск к ОИ-2026, будут выплачены компенсации

Генеральный директор ОКР Владимир Сенглеев заявил, что спортсмены, которые столкнутся с проблемами при получении допуска к зимним Играм 2026 года, могут рассчитывать на денежные компенсации.

«ОКР готов выплатить средства нашим спортсменам, которые могут быть не допущены до Олимпиады-2026. Деньги для этого есть, фонд заложен. Посмотрим, как будет развиваться ситуация с допуском на эти Игры», — приводит слова функционера «РИА Новости».

Ранее Сенглеев сообщил, что российским спортсменам, не получившим возможности выступить на Олимпийских играх — 2024 в Париже, были произведены денежные выплаты.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.