Легкоатлетка Конева призналась, что давно зарыла мечту об Олимпиаде в глубокую могилу

Победительница чемпионата мира 2014 года в помещении в тройном прыжке Екатерина Конева рассказала о том, что давно утратила надежду выступить на Олимпийских играх.

«Когда я не сумела отобраться на Олимпиаду в Лондоне, то была уверена, что следующие Игры точно будут моими. Но теперь уже четыре Олимпиады прошли мимо меня. По поводу своего участия в Играх я скажу, что свою олимпийскую мечту я уже давно зарыла в такую глубокую могилку. Понимаю, что никогда там не побываю. В сентябре мне будет уже 36 лет, и мне ещё ждать четыре года?» — приводит слова Коневой ТАСС.

Отметим, что за долгую спортивную карьеру Конева ни разу не участвовала в Играх. В 2012 году ей не удалось пройти отбор, в 2016 году Екатерина, как и многие другие российские атлеты, не была допущена до соревнований, в 2020 она не получила необходимый для участия нейтральный статус.