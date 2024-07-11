Российские олимпийские чемпионы получили по 500 тыс. рублей после недопуска на ОИ в Париже

Российский гребец Виктор Мелантьев рассказал о выплатах, которые получили спортсмены, не выступающие на Олимпийских играх — 2024 в Париже.

«Выплаты получили все действующие спортсмены‑олимпийцы, которые не подписывали никакие декларации. При выплате компенсаций была градация — олимпийские чемпионы, призёры и просто участники Олимпиады. Насколько я знаю, олимпийские чемпионы получили в районе 500 тыс. рублей. Я как участник получил 130 тыс. Очень приятно, что государство поддерживает спортсменов, особенно в такое время. Хорошо, что поддержали не только олимпийских чемпионов, но и участников Игр», — приводит слова Мелантьева «Матч ТВ».

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Допущенным россиянам там будет строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях. На данный момент было подтверждено участие 15 российских спортсменов.