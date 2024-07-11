Ушла из жизни мама Магнуса Карлсена, по этой причине он ранее снялся с турнира в Загребе

9 июля ушла из жизни мама 16-го чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена Сигрун Эен. Она скончалась в Осло во вторник в возрасте 61 года после продолжительной болезни.

Помимо Магнуса, в семье было ещё три дочери — Ингрид, Эллен и Сигне. Эллен первой поделилась новостью о смерти своей матери в социальных сетях: «Моя дорогая мама и бабушка моих детей скончалась слишком рано. Это огромная потеря». Хенрик добавила: «Спасибо тебе за всё, что ты делала для меня, на протяжении более чем 41 года».

Похороны состоятся 17 июля. Семья предложит гостям сделать пожертвования на исследования рака в качестве альтернативы цветам.

Именно печальные новости объясняют отказ Карлсена от участия в турнире Grand Chess Tour в Загребе (Хорватия).

Месяц назад гроссмейстер из Норвегии завоевал свой шестой чемпионский титул на Norway Chess. По итогам 10 туров на его счету было 17,5 очка, что на три больше, чем у серебряного призёра Хикару Накамуры.