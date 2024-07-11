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Допущенная до Олимпиады прыгунья на батуте Бладцева выиграла Кубок мира

Допущенная до Олимпиады прыгунья на батуте Бладцева выиграла Кубок мира
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Единственная российская участница олимпийского турнира по прыжкам на батуте Анжела Бладцева выиграла Кубок мира, будучи дебютанткой соревнований среди взрослых. Она принимала участие в четырёх этапах, в которых набрала 55, 12, 60, 55 очков соответственно, что позволило ей в сумме набрать 182 очка. Это на 13 баллов лучше, чем у ближайшей преследовательницы.

В серии Бладцева неплохо стартовала, но особенно хорошо ей удалось выступить на последних этапах, завоевав золото и серебро. Это позволило россиянке завоевать титул чемпионки среди женщин.

Отметим, что на втором месте расположилась другая российская спортсменка — Яна Лебедева. Она отлично выступала в начале серии, но к концу уступила лидерство Бладцевой.

Напомним, 15 июня МОК опубликовал список из 14 фамилий спортсменов, допущенных к участию в будущих Олимпийских играх, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Как гласит официальный пресс-релиз МОК, это спортсмены, которые «получили подтверждение допуска», то есть были проверены на нейтральность специальной комиссией. В их числе, единственной в своём спорте, оказалась Анжела Бладцева.

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