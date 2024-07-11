Марк Кавендиш заявил, что на «Тур де Франс» — 2024 есть велогонщики с COVID-19

39-летний британский велосипедист, чемпион мира в трековых и шоссейных гонках Марк Кавендиш после снятия его партнёра по команде Astana Qazaqstan Михаэля Моркова с «Тур де Франс» — 2024 заявил, что в многодневке участвуют гонщики, заражённые COVID-19.

«Я чувствую себя нормально и думаю, что наша команда приняла правильное решение снять Михаила. Это поможет ему самому и защитит других гонщиков.

Я знаю, что в пелотоне есть гонщики с COVID-19, и это может повлиять на всех. Но мы мало что можем с этим поделать», — приводит слова британца Eurosport.

Ранее Кавендиш стал победителем пятого этапа «Тур де Франс» — 2024. Он одержал 35-ю победу в карьере на этапах многодневки и побил рекорд бельгийского велогонщика Эдди Меркса.

Напомним, веломногодневка «Тур де Франс» проходит с 29 июня по 21 июля. Старт состоялся в итальянской Флоренции, а финиширует пелотон в Ницце (Франция). Всего запланирован 21 этап общей протяжённостью 3500 км.

«Тур де Франс». Общий зачёт после 11 этапов:

1. Тадей Погачар (Словения) — 45:00.34.

2. Ремко Эвенепул (Бельгия) +1.06.

3. Йонас Вингегор (Дания) +1.14...

164. Марк Кавендиш (Великобритания) +2:34.46…