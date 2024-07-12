CEADO обратилось к ВАДА с просьбой наладить допинг-контроль во всех лигах мира

Национальные антидопинговые агентства стран центральной Европы (CEADO) написали открытое письмо к руководству ВАДА, в котором выразили обеспокоенность недостаточным уровнем тестирования спортсменов в профессиональных лигах и студенческом спорте.

«Основываясь на данных, недавно предоставленных ВАДА, у нас вызывает тревогу тот факт, что спортсмены, выступающие на самом высоком уровне, таком как студенческий спорт и профессиональные лиги, не связаны положениями Всемирного антидопингового кодекса.

Кроме того, по имеющимся у нас данным, вызывает беспокойство количество проб, взятых в некоторых из этих стран, по отношению к количеству спортсменов, принимающих участие в крупных спортивных мероприятиях, таких как Олимпийские игры и чемпионаты мира. Эти спортсмены, по-видимому, недостаточно тестируются перед крупными спортивными мероприятиями.

В наилучших интересах спортсменов по всему миру, которые хотят быть уверены, что для них существуют равные условия игры во время соревнований, мы призываем ВАДА провести углублённую оценку антидопинговых систем в странах, в которых профессиональные лиги и академический спорт не подпадают под действие Всемирного антидопингового кодекса, и предпринять необходимые действия.

Частью нашей миссии является активная поддержка и стремление к гармонизации антидопинговых правил во всём мире, поскольку единственный способ гарантировать равные условия игры для спортсменов во всём мире — это соблюдение всеми нами одинаковых высоких стандартов. Таким образом, наша группа из 31 государства признаёт роль ВАДА в координации и руководстве антидопинговой деятельностью, и поэтому мы обращаемся к вам с просьбой учесть опасения наших спортсменов, которые мы рассматриваем как выражение нашей приверженности чистому спорту», — написано в письме, размещённом на сайте организации.

Заявление подписано 31 национальным антидопинговым агентством, включая Армению, Молдавию и Украину.