Скончался бывший тренер команды НФЛ

Бывший игрок в американский футбол и в прошлом тренер команды «Оле Мисс Ребелс» Монте Киффин скончался в возрасте 84 лет. Об этом сообщается в официальных социальных сетях клуба.

«Мирно скончался сегодня в Оксфорде в окружении семьи и друзей. Как сказал его внук Нокс, он свободен от боли и улыбается нам сверху», — говорится в сообщении в официальном аккаунте.

Клуб также выражает соболезнования.

Сейчас сын Киффина-старшего Лейн Киффин является главным тренером команды «Оле Мисс Ребелс». Монте провёл 13 сезонов в качестве координатора защиты в команде «Тампа-Бэй Бакканирс». Его работа с Тони Данджи по созданию схемы «Тампа 2» помогла команде выиграть Суперкубок в 2002 году и была скопирована несколькими другими командами лиги.

Во время работы Киффина в «Тампа-Бэй» защита клуба пропускала наименьшее количество очков за игру — 17,5.