Велогонщик из Эритреи Биниам Гирмай выиграл 12-й этап «Тур де Франс» — 2024

Эритрейский велогонщик Биниам Гирмай из команды Intermarche‑Wanty стал победителем 12‑го этапа супермногодневки «Тур де Франс» — 2024.

Он преодолел дистанцию за 4 часа 17 минут и 15 секунд. Для Гирмая это третий выигранный этап «Тур де Франс» в карьере. Второе место на этапе занял бельгиец Ваут ван Арт, тройку лучших замкнул Паскаль Аккерман из Германии.

Напомним, веломногодневка «Тур де Франс» проходит с 29 июня по 21 июля. Старт состоялся в итальянской Флоренции, а финиширует пелотон в Ницце (Франция). Всего запланирован 21 этап общей протяжённостью 3500 км.

«Тур де Франс» — 2024. 12-й этап, Орийак — Вильнёв-Сюр-Ло, 203,6 км:

1. Биниам Гирмай (Эритрея, Intermarche — Wanty) — 4:17.15 секунды.

2. Ваут ван Арт (Бельгия, Visma — Lease a Bike) — время победителя.

3. Паскаль Аккерман (Германия, Israel — Premier Tech) — время победителя…

23. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) — время победителя…

27. Ремко Эвенепул (Бельгия, Soudal — Quick Step) — время победителя.

28. Йонас Вингегор (Дания, Visma — Lease a Bike) — время победителя.

«Тур де Франс». Общий зачёт после 12 этапов:

1. Тадей Погачар — 49:17:49.

2. Ремко Эвенепул +1.06.

3. Йонас Вингегор +1.14…