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Алина Кабаева рассказала, что, по её мнению, помогает достичь успеха в спорте

Алина Кабаева рассказала, что, по её мнению, помогает достичь успеха в спорте
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Российская художественная гимнастка, олимпийская чемпионка Алина Кабаева рассказала, что поддержка близких людей помогла добиться успеха в своём виде спорта.

«Понятно, что было непросто [после Олимпиады‑2000], потому что были трудности, я не понимала вообще, хватит ли мне сил, желания заниматься этим прекрасным видом спорта. Но мы преодолели это! Самое главное, чтобы с тобой рядом были родные люди, которые должны верить в тебя. Конечно, ты должна сама в себя верить, но если люди, которые находятся вокруг тебя, не верят в тебя, это очень сложно. В меня верили. И я благодарна тем людям, которые были со мной рядом», — приводит слова Кабаевой «Матч ТВ».

Напомним, Кабаева является двукратной абсолютной чемпионкой мира. Дважды она ездила на Олимпийские игры и в 2000 году завоевала бронзу, через четыре года стала олимпийской чемпионкой. В 2008 году на Олимпиаду Кабаева уже не поехала. Сейчас она является общественным политическим деятелем, но не оставляет и тренерскую деятельность.

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