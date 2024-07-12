Международная федерация каноэ допустила до участия в первенстве мира 16 россиян

Международная федерация каноэ (ICF) допустила до участия в молодёжном (до 23 лет) и юниорском первенстве мира 16 российских спортсменов. Об этом сообщает ТАСС.

Список допущенных спортсменов выглядит следующим образом:

Максим Каратаев

Екатерина Шляпникова

Александр Боц

Дарья Горбачёва

Денис Краснов

Анастасия Кравченко

Александр Минеев

Иван Новожилов

Александра Смирнова

Михаил Снаговский

Дмитрий Валуев

Яна Васильева

Александра Власова

Александра Волкова

Елизавета Яковлева

Савелий Сидоров.

Отметим, что у каждого из этих спортсменов есть нейтральный статус. Соревнования пройдут в болгарском Пловдиве с 17 по 21 июля, там также примут участие 34 спортсмена из Беларуси. Ранее ICF присвоила нейтральный статус 32 российским спортсменам в возрасте до 23 лет.