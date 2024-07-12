Снукерист Майкл Уайт приговорён к трём годам тюремного заключения

Английский профессиональный снукерист, шестикратный финалист чемпионатов мира по снукеру Майкл Уайт приговорён к трём годам заключения из-за домашнего насилия. Ранее эта информация не была подтверждена и прокомментирована со стороны WST, однако позже организация выложила обращение.

«11 июля 2024 года Майкл Уайт был приговорён к 36 месяцам тюремного заключения за нападение, повлекшее за собой нанесение телесных повреждений его, на тот момент, партнёрше. WPBSA не терпит такого поведения и предприняла немедленные действия по исключению Майкла Уайта из состава WPBSA», — говорится в сообщении на официальном сайте WST.

Теперь Уайт исключён из мирового рейтинга снукеристов и теряет свой статус профессионала.

33-летний снукерист сегодня в суде города Суонси (Австралия) был признан виновным в домашнем насилии по отношению к своей бывшей девушке. При этом Уайт имеет право обжаловать решение организации в течение 21 дня с момента принятия.